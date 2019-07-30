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Bu yıl Mersin'de en çok nikah Toroslar'da kıyıldı

Mersin'in en büyük ilçelerinden biri olan Toroslar, yılın ilk 7 ayında kentin en çok nikah kıyılan ilçesi oldu.

30.07.2019 17:02 Bu yıl Mersin'de en çok nikah Toroslar'da kıyıldı
Mersin'in en büyük ilçelerinden biri olan Toroslar, yılın ilk 7 ayında kentin en çok nikah kıyılan ilçesi oldu.

Birbirlerine ömür boyu 'evet' diyerek hayatlarının en önemli imzalarını atan çiftler, dünya evine girmenin mutluluğunu yaşarken, çiftlerin mutlu yaşamlarına Toroslar'da başlaması ise, ilçeyi en çok nikah kıyılan ilçe sıralamasında en üste taşıdı. Aile bağlarına verdiği önemi her fırsatta dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ailenin toplumun çekirdeği olduğuna vurgu yaparak, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak gençlerimizin huzurlu, mutlu bir aile birlikteliği kurmaları için yanlarında olmaya, mutlu günlerine şahitlik yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılın ilk 7 ayında bin 200 çiftin birbirine Toroslar'da 'evet' dediğini kaydeden Yılmaz, "Biz büyük bir aileyiz" vurgusu yaptı. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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