Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle...
Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle iptal edildi.
18.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:45
Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle iptal edildi. - ROTERDAM
Kaynak: İHA
Etiketler : 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Haberler
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü