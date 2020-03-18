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Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle...

Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle iptal edildi.

18.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:45
Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle...
Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması korona virüs nedeniyle iptal edildi. - ROTERDAM

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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