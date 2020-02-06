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Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları tespit edildi.

06.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:52Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları tespit edildi.
Hazine ve Bakanlığının Parasal Sınırlar ve Oranları içeren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 990 lira ile 729 bin 400 lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığına yönelik olacak.
Özel bütçeli idareler için avans sınırları 1900 lira ile 1 milyon 374 bin lira arasında değişen miktarlarda uygulanacak.
Kanuni faiz ve temerrüt faizleri
Yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2020'den itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde ise yüzde 13,75 olarak uygulanacak.

Maliye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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