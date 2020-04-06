Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Bu yıl zor olacak ama üretim devam edecek"

Koranavirüs salgını nedeniyle uluslararası dolaşım ve turizm çoğu bölgede tamamen durduğunu belirten Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, "Salgın yüzünden oldukça zor günler geçiriyoruz.

06.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:55
Koranavirüs salgını nedeniyle uluslararası dolaşım ve turizm çoğu bölgede tamamen durduğunu belirten Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, "Salgın yüzünden oldukça zor günler geçiriyoruz. Yazın bu sıkıntılardan kurtulabileceğimizi ümit ederek iç piyasa için üretime devam ediyoruz" dedi.

Granz Tekstil Yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yolcu, şort mayo sektörünün korona salgınından çok etkilendiğini belirterek şunları söyledi: "Salgın yüzünden oldukça zor günler geçiriyoruz. Tekstil sektörümüzün en önemli gelir kaleminden biri olan ihracat bütün dünya ile beraber ülkemizde de durma noktasına geldi. Fakat biz mayo, bikini, şort, şapka gibi yazlık üretim yapan sayılı firmalardan birisi olarak, bu yaz yerli turistlerin yaz tatillerine salgın sonrası daha da önem verip rahatlamak için tatil beldelerine akın edeceklerini düşünüyoruz. İnşallah yaz aylarında bu hastalık ve salgından kurtuluruz umudumuz bu yönde. Bu yaz sezonu için bütün sevkıyatlarımızı yapmıştık zaten. Hepsi adreslerine ulaştı. Mevcut üretim tesislerimizi bu yıl daha fazla büyütüp yeni insanlara iş olanağı sağlamak en büyük hedefimiz. Özellikle bu salgın yüzünden, işsiz kalacak olan deneyimli bir çok tekstil işçisine iş vermek için fabrikalarımızda bulunan mevcut üretim kapasitemizi arttırmak niyetindeyiz. Yeni ve çok büyük üretim parkuru kurmayı hedefliyoruz. İnsanları iş sahibi yapmak bu yıl en büyük hedeflerimiz arasında. Bunun için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu yılın ortalarına doğru ihracatta da bir hareketlilik bekliyoruz. Bu arada işçi çıkartmayı kesinlikle düşünmüyoruz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İhracat, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››'Bu yıl zor olacak ama üretim devam edecek' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi Ekonomi
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Ekonomi
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Ekonomi
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Ekonomi
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Kilosu 130 lira ama tezgahta yarım saate tükeniyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Kilosu 130 lira ama tezgahta yarım saate tükeniyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:19: Küresel ekonomik önlemler artarken altın tırmanıyor - Ekonomi 15:18: Hazine yarın tahvil ihalesi ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek - Ekonomi 15:17: Koronaya karşı sezonun son balıklarıyla protein depoluyorlar - Ekonomi 15:16: Çiftçiler, tarımsal üretime ve özellikle de patatese destek bekliyor - Ekonomi 15:12: İşadamı Ahmet Cemil Yıldırım: "Turizm sektörü Ramazan Bayramı ile tekrar hareketlenecek" - Ekonomi 14:09: E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak - Ekonomi 13:38: Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? - Ekonomi 13:20: Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı - Ekonomi 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:41: Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi - Ekonomi 12:14: Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber