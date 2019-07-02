02.07.2019 11:25
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Bu yılın ilk yarısında 546 Kuzey Koreli Güney'e iltica etti

Bu yılın ilk yarısında 546 Kuzey Koreli Güney

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bu yılın ilk altı ayında 546 Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiğini belirtti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bu yılın ilk altı ayında 546 Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiğini belirtti.
Yonhap ajansının haberine göre Bakanlık, ocak-haziran döneminde Güney Kore'ye sığınan Kuzey Koreli sayısının 546 olduğunu bildirdi.
Açıklamada, bu sayının bir önceki yılın aynı döneminde 487 olduğu hatırlatıldı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2011'in sonunda göreve başlamasından bu yana, her yıl ortalama bin ila bin 500 Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiği ifade edilen açıklamada ayrıca, Kuzey Koreli sığınmacılara yönelik devlet yardımlarının artırılmasının planlandığı kaydedildi.
Güney Kore'de halihazırda 32 binden fazla Kuzey Koreli sığınmacının yaşadığı belirtiliyor.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, geçen yıl ocak-kasım döneminde binden fazla Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA
Güney Kore , Güncel

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