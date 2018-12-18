18 Aralık 2018, 10:06
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Bu Yolda Fizik Kuralları İşlemiyor! Boşa Alınan Araçlar, Yokuş Yukarı Çıkıyor

Eskişehir'de bulunan gizemli bir yolda vitesi boşa alınan araçlar, fizik kurallarını adeta hiçe sayarak yokuş yukarı çıkıyor. Araçlar yol boyunca yaklaşık 100 metre yokuş yukarı çıkarken, deneyip başaranlar şaşıp kalıyor.

Eskişehir'in Kavacık Mahallesi'nde bulunan gizemli bir yolda vitesi boşa alınan araçlar, fizik kurallarını adeta hiçe sayarak yokuş yukarı çıkıyor. Araçlar yol boyunca yaklaşık 100 metre yokuş yukarı çıkıyor. Gelip deneyenlerin çoğu başarılı olmasa da deneyip başaranlar şaşıp kalıyor.

ARAÇLAR, 100 METRE YUKARI ÇIKIYOR

Yol hakkında farklı rivayetlerin düşünüldüğü mahallede, fizik kurallarına aykırı meydana gelen olayın sırrı çözülemiyor. Eskişehir'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan gizemli yolda vitesi boşa alınan araçların kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler yaşanan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vitesi boşa alınan araçlar yol boyunca yaklaşık 100 metre yokuş yukarı çıkıyor. Araçlar yokuş aşağı inerken ise boş vites konumundayken bir müddet sonra yavaşlıyor ve el freni kullanılmadan sabit bir şekilde durabiliyor. Telefon yardımıyla su terazisi uygulaması kullanıldığında da terazi, yokuşu rampa aşağı olarak eğimli gösteriyor. Eşine ender rastlanan olayın nedeni kimine göre mahallede bulunan bir yatırdan dolayı kimine göre de manyetik enerji sebebiyle gerçekleştiği söylense de bilimsel açıdan sırrı çözülememiş durumda.

"ANKARA'DAN BİLİRKİŞİLER GELDİ"

"Rampadan aşağı doğru aracı saldığınızda belli bir mesafeden sonra yolun ortalarında araç kendi kendine geri sarmaya başlıyor"

Konuyla ilgili mahalle sakinlerinden Okan Aktaş, yolda yaşanan olayın tam olarak neden olduğunun bilinmediğini söyledi. Aktaş, "Bu bölge üzerinde rampadan aşağı doğru aracı saldığınızda belli bir mesafeden sonra rampanın ortalarında araç kendi kendine geri sarmaya başlıyor. Azımsanamayacak bir mesafede de geri çıkıyor. Başta pek bilinmezdi burası daha sonrasında Ankara'dan bilirkişiler geldi, burada ölçümler yapıldı. Sonrasında burası bilinmeye, duyulmaya başladı. Köylüler de tam olarak bir bilgi sahibi değil ama söylenilene göre buradaki bir eğim farkından dolayı diyorlar, ama başkaları da yatır vardı veya farklı bir şeyi öne sürüyorlar. Tam olarak ne olduğunu bilen yok burada" diye konuştu.

"DENEYENLER ÇOK ÇOK ŞAŞIRIYOR"

İlk defa deneyenlerin çok şaşırdıklarını aktaran Aktaş, "İlk defa deneyenlerin çoğu yerini bulamıyor. Çünkü belli bir mesafe içerisinde işliyor. Çoğu geliyor, randıman alamıyor. Randıman derken yani sonuç alamıyor. "Yok öyle bir şey" diyor gidiyor. Tabi ilk defa deneyenler çok çok şaşırıyor. Çok enteresan bir olay. Bir aracın rampa aşağı salınıp sonrasın da vitesi boş bir şekilde rampa yukarı çıkması çok enteresan bir olay bence" ifadelerini kullandı.

Okan Aktaş
Eskişehir
Kaynak: İHA

YORUMLAR (4)
AKSARAY68: Aksaray ili Ortaköy ilçesi Ekecik dağı bölgesindede araçlar vitesi boşa alındığındada yokuş yukarı tırmanıyor sebesi ise yüksek basınç ile itilmesidir büyütülecek bir durum yok yani.
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TATANGA: SAKARYA SERDİVAN''DA DA BENZER DURUM VAR
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GIYBETTİN: BU ŞEKİL HABERLER ÇOK YAPILDI HATTA ÇOOK UZUN YILLAR ÖNCE UĞUR DÜNDARDA TELEVİZYONUN TEK KANALLI OLDUĞU DÖNEMDE AYNI ŞEKİL HABER YAPMIŞTI ASLINDA OLAYIN ALGI YANILMASI OLDUĞU YAPILAN ÖLÇÜMLERDE BİR ÇOK KEZ TESPİT EDİLDİ BAYATLAMIŞ BİR KONU
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KONYA42: tam SAADETTİN TEKSOY-haberi
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