03.07.2019 15:12
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Bu yöntem şeytanın aklına gelmez

Bu yöntem şeytanın aklına gelmez

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde S.A.'ya ait aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda TAPDK bandrolü bulunmayan her biri ayrı şeffaf poşette bebek bezlerine sarılı vaziyette 9 şişe Yeni Rakı ve 11 şişe Jack Daniels marka viski ele geçirildi.

TAPDK bandrolü bulunmayan içkilere el konulurken, S.A. ifadesi alındıktan sonra Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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