2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde yarın Moldova
'yı Eskişehir
'de konuk edecek A Milli Futbol Takımı
'nın teknik direktörü Şenol Güneş
, futbolseverlerin desteğiyle başarıya ulaşacaklarını bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda Moldova maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Sevgili futbolseverler, 2020 Avrupa Futbol S¸ampiyonası ve 2022 Du¨nya Kupası ic¸in birlikte yola c¸ıkıyoruz. Uzun bir aradan sonra, bir milli mac¸ ic¸in Tu¨rkiye'de, kendi sahamızda futbolseverlerimiz ile bulus¸manın mutlulugˆunu ve gururunu yas¸ayacagˆım. Bu yeni do¨nemde, yeni bir heyecan ve yeni bir vizyonla is¸e bas¸layacagˆım. El ele verip gerc¸ekles¸tirebilecegˆimiz hayallerin pes¸inden sizlerle birlikte kos¸acagˆız." ifadelerini kullandı.
Gec¸mis¸ bas¸arıların kendilerine ışık tutacağını ve geleceği planlayarak daha büyük başarılar için çalışacaklarını vurgulayan Güneş, "Uluslararası turnuva tecru¨besine sahip oyuncularımızı, karakterli ve yetenekli genc¸lerle harmanladıgˆımız bir kadro ile yola c¸ıktık. Herkesin gurur duyacagˆı bir milli takım olus¸turmak ic¸in so¨z verdik. En bu¨yu¨k arzum, Tu¨rk insanının yu¨zu¨nu¨ gu¨ldu¨rebilmek." değerlendirmesinde bulundu.
Elemelerdeki ikinci maçta yarın Moldova'yı Eskişehir'de ağırlayacaklarını hatırlatan Güneş, şunları kaydetti:
"Elemelerde bas¸arının anahtarlarından biri de konumu ne olursa olsun, rakibinizi ciddiye almak ve saygı go¨stermektir. Taraftarlık ku¨ltu¨ru¨nu¨n c¸ok yu¨ksek oldugˆu, tam bir futbol kenti olan Eskis¸ehir'de, futbolseverlerimizin ortak degˆerimiz milli takıma harika bir konukseverlik yapacagˆına ve cos¸kulu bic¸imde oyuncularımıza destek verecegˆine inancım tamdır. Milli heyecanı beraberce paylas¸ıp bir sinerji olus¸turabilirsek, arzuladıgˆımız bas¸arılara kavus¸acagˆımıza inanıyorum. Bunun ilk kıvılcımını Eskis¸ehir'de yakalım istiyorum. Yu¨regˆi ay-yıldız ic¸in c¸arpan genc¸lerimizle gelecegˆe umutla bakalım. Bu¨yu¨k turnuvalara katılım hayallerini birlikte kuralım. Hepinize, sonu gurur ve mutluluk ile bitecek milli bir aks¸am dilerim."
Eskişehir, Avrupa, Moldova, Spor
Kaynak: AA