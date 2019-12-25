Haberler » Güncel » BUBYO öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti - Haber

BUBYO öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

BALIKESİR Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti, hediyeler verip, onlarla oyunlar oynadı.

25.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:37 BUBYO öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

BALIKESİR Üniversitesi  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti, hediyeler verip, onlarla oyunlar oynadı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, BUBYO Çocukların Yanında' sloganı ile başlattıkları proje kapsamında Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Çocuklara palyaçolar eşliğinde balonlar, oyuncaklar, şekerler verdi, onlarla çeşitli oyunlar oynandı. Takım çalışması dersinde çeşitli projeleri hayata geçiren Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "BUBYO çocukların yanında sloganıyla 3'üncü sınıf Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik öğrencileri ile burada çocuklarımızla buluştuk. Çocuklarımız bizim için çok önemli, geleceğimiz bu çocukların ellerinde. Takım çalışması dersinde üzerinde durduğumuz moral unsurunun özellikle minik kardeşlerimizin sağlıklarına kavuşabilmeleri açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Çocuklara sahip çıkmalıyız, değer verdiğimizi göstermeli, öğretmeli, büyütmeli ve eğlendirmeliyiz. Öğrencilerimi böyle bir proje içerisinde olmaları ve bu güzel kardeşlerimizin hayatlarına dokundukları için tebrik ediyorum. Destek olan sponsorlar ve hastane yönetimine de teşekkür ediyorum" dedi.

Burhaniye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Ferhat Soyoral ise, "Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için önemli şeyler, onlara yalnız olmadıklarını ve ne kadar değer verdiğimizi anlamaları için güzel ve anlamlı bir proje oldu" diye konuştu.



Burhaniye Devlet Hastanesi, Burhaniye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:10   Albaraka'nın "Geleceğe Değer Kat Projesi" platin ödülüne layık görüldü - Haber
12:10   Adana'da tarlalardaki çadırları su altında kalan Suriyeliler taziye evine yerleştirildi - Haber
12:10   Yoğun kar alan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haber
12:09   Edirne rekor edirne'de; 123 bin 377 göçmen yakalandı - Haber
12:09   Aksaray 63 yıldır şapka dikiyor - Haber
11:55   Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:12:11