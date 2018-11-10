Buca Atasını Özlemle Andı

Buca Belediyesi'nin Atatürk'ün manevi ruhuna yakışır şekilde baştan aşağı yenileyip, ihtişamlı heykeliyle süslediği Çevik Bir Meydanı'nda düzenlenen törene 7'den 70'e binlerce Bucalı katılarak Atasına olan özlemini gözlerinde yaşlarla ortaya koydu.

Ulu Önder Atatürk ölümünün 80. Yıldönümünde Buca'da saygı ve özlemle anıldı. Törenler Buca Belediyesi'nce baştan aşağı yenilenen Çevik Bir Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ergünay, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, siyasi parti temsilcileri, dernekler ve çok sayıda Bucalı vatandaş katıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta olduğu gibi Buca'da da hayat durdu. Kalplerinde Atatürk sevgisi ve değerleri yüklü binlerce Bucalı Ata'larının vefatını simgeleyen acı sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Araçlarından inen, olduğu yerde saygı duruşuna geçen vatandaşlar gözlerinde yaşlarla Ata'sını kaybetmenin acısını yaşayarak özlemini ortaya koydu.