Buca Belediye Meclisi "Ablasını" unutmadı

Toplantıda, Saygın'ın evinin bulunduğu Dumlupınar Mahallesi 109 Sokak'a Işılay Saygın Sokağı adının verilmesini içeren Başkanlık önergesi oy birliği ile kabul edildi.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Tüm Türkiye için kederli bir hafta olduğunu söyleyen Başkan Erhan Kılıç, "İlk kadın bakanlarımızdan, Buca'ya önemli hizmetleri olan Işılay Ablamızı kaybettik. Bildiğiniz üzere Işılay Saygın bakanlığı döneminde yaklaşık 400 bin öğrenciye okuma yazma seferberliği ilan etmiş. Bucamıza da 1973 – 1980 döneminde belediye başkanı olarak çok katkılarda bulunmuş bir devlet kadınını kaybettik. Bugün bizim için en önemli gündem maddesi buydu. Tekrar tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ÇEVİK BİR MEYDANIN ADI İÇİN ORTAK SES

Meclis gündeminin ardından dilek ve temenniler bölümünde AK Partili Meclis Üyesi Ziya Aksu, grubu adına Buca Kozağaç Mahallesi'nde yer alan Orgeneral Çevik Bir Meydanı'nın adını Işılay Saygın Meydanı olarak değiştirilmesini önerdi.

Aksu'nun önerisi üzerine meydanın İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olduğunu ve isim değiştirme yetkisinin Büyükşehir'de olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Bu hepimizin arkasında duracağımız önerilerden bir tanesidir. Işılay Saygın,hepimizin ortak değeri. Ama Çevik Bir Meydanı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Dolayısıyla bu konunun İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından gündeme getirilmesi daha doğru olacaktır.Hepimiz ortak bir kararla meydanın adının değiştirilmesi için takipçi olacağız" dedi.