Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Buca Belediyesi "evde kal" dedi, ihtiyaçları karşıladı

Bucalı hemşehrilerin evlerinde güvenli bir şekilde koronavirüsten korunmaları için çalışan Buca Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

01.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:25
Buca Belediyesi

Temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı paketlere koronavirüsten korunmak için belirlenen 14 kurallık bilgi notları konularak "evde kal" çağrısı yapıldı.Öte yandan, yasak gereği sokağa çıkamayan 65 yaş üstü hemşehrilerin ise ihtiyaçları yerine getirildi.

Koronavirüse karşı bir yandan tüm tedbirleri alırken vatandaşa "evde kal" çağrısı yapmayı sürdüren Buca Belediyesi, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere erzak paketleri hazırlandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE MUTFAK ERZAKI

Buca genelinde dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere mahalle mahalle liste belirlendi. Listede ihtiyaç sahibi aileler yer aldı.İçerisinde temel mutfak ihtiyaçları ve ayranın yer aldığı paketler, sosyal yardım ekipleri tarafından binlerce kapı ziyaret edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Hazırlanan erzak paketlerinin içerisine ise Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunmak için açıklanan 14 maddelik kuralların ve Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın "evde kal" mesajının yazılı olduğu bilgilendirme kartları konuldu.

65 YAŞ ÜSTÜ HEMŞEHRİLERİN ACİL İHTİYAÇLARI YERİNE GETİRİLDİ

Bir yandan ihtiyaç sahiplerine erzak paketleri ulaştırılırken bir yandan da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü hemşehrilerin yardım talepleri yerine getirilmeye devam edildi. Yaşlıların, hastane, eczane, market alışverişi ve acil ihtiyaçları zabıta ekipleri tarafından teker teker karşılandı. Sokaklarda yasaktan haberi olmayan yaşlıların ise hızla ihtiyaçları giderilerek evlerine ulaştırıldı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Buca Belediyesi, Buca, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Buca Belediyesi 'evde kal' dedi, ihtiyaçları karşıladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi Haberler
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:08: Dışarı çıkamayan yaşlı şahsın kayısı bahçesini ekipler ilaçladı - Haber 12:08: TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı Açık: "140 bin din görevlisi ile iyilik için seferber olduk" - Haber 12:08: Bolu'da aynı gece 6 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Haber 12:08: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Haber 12:08: Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Turhan: "Sağlık çalışanlarının tamamı ücretsiz taşımadan... - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 10:37: Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber