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Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5'te 5 yaptı

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2019-2020 sezonuna önemli bir başlangıç yaparak, deplasmanda konuk olduğu Kozağaçspor'u 5-1 mağlup etti.

14.10.2019 10:41Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5'te 5 yaptı
Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2019-2020 sezonuna önemli bir başlangıç yaparak, deplasmanda konuk olduğu Kozağaçspor'u 5-1 mağlup etti.

İzmir 1. Amatör Lig G Grubunda mücadele eden Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, hazırlıklarının ardından 5'inci haftayı geride bıraktı. Deplasmanda Kozağaçspor'a konuk olan takım, rakibin 5-1 mağlup etti. Kozağaçspor galibiyetiyle birlikte 5'te 5 yapan Buca Belediyespor, 15 puanla gruptaki liderliğini korudu.

Öte yandan, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün U16 Elit Liginde mücadele eden genç takımı da, 6'da 6 yaparak galibiyet serisini ve liderliğini devam ettirdi. - İZMİR

Buca Belediyesi, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

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