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Buca Belediyesi kantinleri mercek altına aldı

Yeni eğitim öğretim döneminde okullar ve çevresinde denetimleri arttıran Buca Belediyesi, sağlık ekipleriyle Buca'daki tüm okulların kantinlerini mercek altına aldı.

17.10.2019 09:17Buca Belediyesi kantinleri mercek altına aldı

Okulların açılmasıyla birlikte Buca'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumları içinde ve çevresinde denetimlerine hız katan Buca Belediyesi, kantin denetimlerine başladı.

Çocukların eğitimleri sırasında beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları için ihale yöntemiyle okullarda görev yapan kantinler, Buca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teker teker mercek altına alındı.

TAM TEŞEKKÜLLÜ DENETİM

Buca'daki ilköğretim, lise ve kolej içerisinde yer alan kantinleri programlamaları kapsamında denetleyen ekipler; işletme ruhsatı, çalışanların hijyen eğitim belgeleri, ilaçlama, ürün kalite kontrolü ve genel sağlık koşulları denetimi gerçekleştirdi. Kriterlere uyulması için işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

Çalışmalar kapsamında toplam 90 adet okul denetlenecek. Okul kantinlerinin mevcut durumlarına göre tutanaklar hazırlanacak.


Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, milli eğitim bakanlığı, Buca Belediyesi, Buca, Güncel

Kaynak: Bültenler

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