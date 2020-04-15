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Buca Belediyesi, koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ekipman desteği sağladı

İstanbul Modern Sinema, koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapandığı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor.

15.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:00
Buca Belediyesi, koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ekipman desteği sağladı

Yeşim Ustaoğlu'nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu müzenin web sitesi üzerinden yayına açılıyor

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş'nin katkılarıyla sinemaseverlere evde de sinema keyfi sunuyor. 2019 yılında müzenin Yönetmenlerle Buluşma film programında bugüne kadar çektiği tüm filmleriyle izleyiciyle buluşan Ustaoğlu'nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu, Yeşim Ustaoğlu'nun desteğiyle, İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden izlemeye açılıyor. Film, 16-30 Nisan arasında izlenebilecek.

Ustaoğlu'nun 2004 yılında Bulutları Beklerken adlı filmine mekân ararken tamamladığı Sırtlarındaki Hayat Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesindeki Topluca köyünde çekildi. Belgesel, sırtlarında taşıdıkları ağır fiziksel yüklerin yanı sıra yaşam şartlarının zorlukları ve ailelerini çekip çevirmenin de getirdiği ağır yükün altında ezilmeden büyük bir dayanıklılık gösteren, her şeye rağmen şarkılarından ve yüzlerindeki gülümsemeden vazgeçmeyen kadınlara odaklanıyor. Uçsuz bucaksız ormanlarla çevrili, dinmeden yağan yağmurların ve akarsuların seslerinin yankılandığı bölgeye içeriden bir bakış sunuyor.

Ustaoğlu söyleşisi de Youtube kanalında yayında

Yönetmenlerle Buluşma programı kapsamında Yeşim Ustaoğlu'nun sineması ve yönetmenliği üzerine Müge Turan'la yaptığı söyleşiye de müzenin web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İstanbul Modern, Yeşim Ustaoğlu, Güncel
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