Buca Belediyesi'nde korkutan yangına hayati müdahale

Başkan Kılıç'tan yangın açıklaması: Belgelerde en ufak hasar yok

Yangında arşivdeki her hangi bir belgenin en ufak bir zarar almadığını söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ekiplerin özverili müdahalesinden dolayı teşekkür etti.

Bugün öğle saatlerinde belediye binasının zemin katında yer alan arşiv bölümünde, aydınlatma arızası nedeniyle küçük çaplı bir yangın meydana geldi.

Yangının arşiv bölümünde çıkması üzerine belediye ekipleri yoğun hassasiyet göstererek güvenlik tedbirlerine en üst seviyeye çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Buca Evka -1İtfaye Grubu ve belediye ekipleri hızla yangına müdahale ederek kısa süre içinde yangını tamamen söndürdü.

DOĞRU MÜDAHELEYLE BELGELER ZARAR GÖRMEDİ

Olayın ardından titizlikle yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti ile ilgili çalışma yürüten belediye ekipleri, koordineli ve zamanında müdahale nedeniyle arşivde en ufak bir hasar ve belge kaybının yaşanmadığını kayıt altına aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Bugün hiç beklemediğimiz şekilde bir yangın vakasıyla karşı karşıya kaldık. Yangın sonrası yaptığımız çalışmalarda arşivimizde her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması arkadaşlarımızın doğru müdahalesinin başarısıdır.Yaptığımız zarar tespiti çalışmasında arşivimizde yer alan hiçbir belge en ufak bir hasar bile almamıştır.Tüm ekiplerimize özverili çalışmasından dolayı teşekkür