Buca Belediyesi'nden Bucaspor'a Muhteşem Destek

Gıda, yakıt, ulaşım desteğinin yanında kulübün Olduruk Tesisleri'nde baştan aşağı yenileme ve tadilat çalışmaları başlatan Buca Belediyesi, Bucaspor tesislerini 30 gün içinde yabancı kulüplere ve misafir ekiplere kiralayabilecek hale getirerek sürekli gelir kaynağı yaratacak. Bu arada Buca Belediyesi şirketi BucaMar'da Bucaspor'un forma sponsoru olarak kasasını güçlendirdi. Çalışmaları yerinde inceleyip Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'a forma hediye eden Başkan Piriştina, "Şimdi sıra oyuncularda ve Bucalı hemşerilerimizde" dedi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da kazanılan puanlarla moraller artarken bir destek de Buca Belediyesi'nden geldi. Buca Belediyesi Bucaspor'un Olduruk Tesisleri'ni baştan aşağı yenilemeye başladı. Tesislerin otel bölümü ve akademi yatakhanelerini yenileme çalışmaları başlatan Belediye, ranzadan dolaba, yakıttan otobüse kadar tesisin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Sponsorlu ilk forma Aktaş'a

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'la birlikte tesisin dört bir köşesinde süren hummalı çalışmaları yerinde inceledi. Kentin gözbebeği Bucaspor'u en üst seviyeye taşımak için seferberlik başlattıklarını kaydeden Başkan Piriştina, Belediye şirketi BucaMar'ınBucaspor'a forma sponsoru olduğunu açıkladı, Başkan Cihan Aktaş'a üstünde adı yazan 10 numaralı formayı ve sponsorluk çekini verdi.

Piriştina" Türkiye'nin en güzel altyapı futbol tesisi olacak"

Bucaspor'a her türlü desteği sağladıklarını kaydeden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Başkan Aktaş, seferberliğimiz çerçevesinde kulübümüze nakış akışı sağlayabilecek, takıma hayat boyu destek sağlayacak güzel bir proje yarattı. Bu yüzden Belediye olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. Burada parkından, bahçesinden, otel yapımına kadar güzel bir iş çıkartıyoruz. Bucaspor OldurukTesislerimiz yaklaşık 30 gün içerisinde yabancı kulüplere, misafir ekiplere kiralanabilir bir hale getirilecek. İddia ediyoruz ki Türkiye'nin en güzel altyapı futbol tesisi olacak. Belediyemizin şirketi de forma sponsoru oldu. İlk formayı da Başkanımıza hediye ettik. Her zaman manevi destek yetmiyor burada maddi desteği de kamu imkanlarını da kullanmamız lazım. Şimdi sıra oyuncularda ve Bucalı hemşerilerimizde. Bu haftada önemli bir maçımız var, güzel bir çıkış trendi de yakaladık. Umuyorum onu da sürdüreceğiz. Özlediğimiz beklediğimiz şaşalı Bucaspor'un başarılı günlerine döneceğiz" diye konuştu.

Bucaspor'a sahip çıkıyor

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, kulübün geleceği için mücadele eden Başkan Piriştina'ya teşekkür ederken, "Baştan beri hedefimiz Bucaspor'un kendi kendine yetebilir duruma gelmesiydi. Bucaspor'un ciddi bir tesisi var.Sağ olsun Levent Başkanımız bu tesisleri baştan sona ele aldı, hummalı bir çalışmaya girildi. Şu an atılan adım kalıcı, ömür boyu Bucaspor'a gelir yaratma üzerine kurulu. Bucaspor'u kendi kendine yetebilir hale getireceğiz. Başkana özellikle çok teşekkür ediyoruz. Hem formada göğüs reklamı hem de tesislerde hummalı çalışmayla Bucaspor'a sahip çıkıyor" dedi.