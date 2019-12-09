Buca Belediyesi'nden özel temizlik timi

Temiz bir kent için temizlik işleri bünyesinde yeni bir çalışma stratejisi benimseyen Buca Belediyesi, 40 kişilik ekiple kışın yağmur çamur demeden günde iki, haftada 10 mahallede temizlikten ağaç budamaya ve çim biçmeye kadar hummalı bir çalışma yürütecek.

İzmir'in en kalabalık ilçesi olan Buca'da temizlik hizmetlerinin aksamaması için özel stratejiler geliştiren Buca Belediyesi, temiz ve düzenli bir çevre için hizmet rotasını yeniden şekillendirdi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 40 kişilik özel ekiple çalışmalara başladı.

YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN GÖREV BAŞINDALAR

Mevcut çalışma planına ve temizlik görevlerini yürüten personele ek olarak oluşturulan yeni temizlik ekibi, iki grup olarak hizmet vermeye başladı. Ekiplerin ilki, park ve bahçelerde yer alan ağaç budama, çim biçme gibi mevsimlik çalışmaları gerçekleştirirken; ikinci ekip ise belirlenen mahalleleri, sokak süpürme görevini üstlendi. Ekipler,özellikle kış aylarının soğuk yüzünü gösterdiği günlerde temizlik araçları filosuna yeni katılan araçlarla da çalışmalarını sürdürüyor.

HİZMET ROTASI MAHALLEDE ÇİZİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Bucalı muhtarları ziyaret ederek hizmet rotasını mahallede çizen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Bizleri motive eden mahalle sakinlerimizin çalışmalarımıza tam not vermesi. Devasa bir nüfusa sahip ilçemizde temizlik hizmetlerinin aksamadan sürmesi için oluşturduğumuz bu ekiple her hafta 10 mahallede aralıksız çalışma yürüteceğiz. Başlangıcını yaptığımız bu çalışmalarda yağmur çamur demeden, soğukta ter döken emekçi arkadaşlarımıza ve çalışmalarımız sırasında anlayış gösteren hemşehrilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.