Buca Belediyesi Spor Tesislerine Muhteşem Açılış

Efsaneler Ünlülerle Buca'da Kapıştı

Amatör sporun kalbi artık Buca'da atacak.

Açılış töreni Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Semih Şentürk, Faruk Atalay, Hayati Köse, Volkan Arslan, Hasan Kabze, Mert Korkmaz, Ömer Erdoğan ve Emre Aşık' tan oluşan ünlüler takımının Buca'nın efsane futbolcuları ile yaptığı dostluk maçıyla renklendi. Buca'ya muhteşem bir tesis kazandırmanın gururunu yaşayarak dev kadrolu maçın başlama vuruşunu yapan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Amatör sporun kalbi, amatör spora gönül verenlerin kalbi bundan sonra bu tesiste atacak" dedi.

Sporu ve sporcuyu her alanda destekleyen, ücretsiz kurslarla sporu her mahallede ulaşılabilir kılan Buca Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 19 amatör spor kulübünün tesis sorunu Buca Belediyesi Spor Tesisleri ile çözdü. Yenigün Mahallesi'nde yaklaşık 15 bin metrekare alanda inşa edilen ve yılda 10 bin sporseverin faydalanacağı Buca Belediyesi Spor Tesisleri'nin açılışı Türk futbol dünyasının ünlü isimleri ile Buca'nın efsane futbolcularının yanı sıra binlerce amatör sporcu ve çok sayıda Bucalının katıldığı görkemli bir törenle yapıldı.Tören öncesinde Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, amatör spor kulüplerinin başkanlarıyla birlikte spor tesislerini gezdi. Bu sırada Capoeira İzmir grubu sahnede yerini alarak tribündeki vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı.

Ardından Başkan Levent Piriştina,19 amatör spor kulübü başkanına tesislerde kendileri için tahsis edilen ofis anahtarlarını teslim etti. Başkanlar da Levent Piriştina'ya teşekkür plaketlerini takdim etti.

Amatör Spor Kulüplerine 5,5 Milyon TL Destek

Göreve geldiği ilk gün ilçedeki çocukları sporla buluşturmak için harekete geçtiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Bugüne kadar toplam 48 bin 700 çocuğumuzu sporla tanıştırdık.Amatör spor kulüplerimiz de hiçbir fedakarlıktan kaçmadan on binlerce çocuk spor yapsın diye uğraşıyorlardı. Birileri bunu fedakarca yaparken, bize ikinci etapta destek olmak düştü. Onların mücadelesine destek olmak için nakit anlamda 3 milyon 900 bin TL, ayni olarak da 1,5 milyon TL vererek toplamda 5,5 milyon lirayı amatör spor kulüplerine aktardık. O mücadeleyi veren sporseverlere, çocukları spordan kopmasın isteyen ailelere can suyu olmak istedik" dedi.

Amatör Sporun Kalbi Bu Tesiste Atacak

Kentteki en büyük eksiğin amatör spor kulüplerinin yaşam alanı olduğunu ifade eden Başkan Piriştina, "Hepsinin bir arada olması ve elektrik, su gibi yükleri sırtlarından almamız gerekiyordu. Bunun için bu tesisi inşa ettik.Amatör sporun kalbi, amatör spora gönül verenlerin kalbi bundan sonra bu tesiste atacak.Türk sporu için, amatör spor için hiçbir fedakarlıktan asla kaçmadan durmadan, yılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Kenan Polat da Başkan Piriştina'ya amatör spora verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Ünlüler Efsanelere Karşı

Buca Belediyesi Spor Tesisleri'nin açılış töreni futbolseverleri büyüleyecek bir dostluk maçına da sahne oldu. Türk futbol dünyasının ünlü isimleri Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Semih Şentürk, Faruk Atalay, Hayati Köse, Volkan Arslan, Hasan Kabze, Mert Korkmaz, Ömer Erdoğan, Mehmet Yılmazve Emre Aşık' gibi ünlü futbolculardan oluşan 'Ünlüler Takımı' ile Buca'nın unutulmaz futbolcuları Sertan Vardar, Mustafa Bahadır, Koray Arslan, Kenan Aslanoğlu, Yakup Sertkaya, Sedat Allak,Cem Kargın, Orkan Yurtkoru, Engin Öğetir, Onur Yeniyurt, Ahmet Solakel, Aytekin Sümbül ve Hayrettin Demirbaş'tan oluşan 'Efsaneler Takımı' dostluk maçı için sahaya çıktı.Maçın başlama vuruşunu Başkan Levent Piriştina yaptı.Maçı 4-2 galibiyetle Ünlüler Takımı kazandı.

15 Bin Metrelik Dev Tesis

Modern mimarisi ve eksiksiz donanımıyla Buca'da amatör sporun gelişimine ve sporcuların yetişmesine destek olacak tesis yaklaşık 15 bin metrekare alanda konumlanıyor. Tesisin bünyesinde; standart ölçülerde bir futbol sahası, 2 halı saha, 600 kişilik tribün, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 25 adet ofis, soyunma odaları, duş üniteleri, eğitim faaliyetleri için derslik ve jimnastik salonu, hakem odaları, revir, 235 metre koşu parkuru ve kafeterya bulunuyor.