Buca Belediyesinden sağlık kahramanlarına ekipman desteği

Buca Belediyesi, korona virüse (Covid-19) karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ekipman desteği sağladı. Toplamda 500 çalışan için hazırlanan maske, siperlik ve tulumdan oluşan ekipmanlar, Başkan Kılıç tarafından Seyfi Demirsoy ve Kadın Doğum Hastanelerine teslim edildi. Başhekimlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıç, ekipman desteğinin düzenli olarak sağlanacağını ifade ederek destek mesajı verdi.



Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgınıyla mücadele için gece gündüz mesai yapan sağlık çalışanlarına, Buca Belediyesi destek olmaya devam ediyor. Salgının ilk başladığı günden beri Buca'daki hastanelerle koordineli bir şekilde çalışmaya devam eden Buca Belediyesi, bir yandan hastanelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sağlık çalışanlarına ekipman desteğinde bulundu.



500 sağlık çalışanı için ekipman hazırlandı



Tedbirler kapsamında eğitime ara verilen semt merkezlerindeki gönüllü kursiyerlerle gerçekleştirilen çalışma kapsamında; tulum, maske ve siperlikler hazırlandı. Yaklaşık 500 sağlık çalışanına yetecek kadar hazırlanan ekipmanlar, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından Seyfi Demirsoy Hastanesi ve Buca Kadın Doğum Hastanesine teslim edildi.



Ekipmanlar üretilerek sağlıkçılara verilmeye devam edecek



Hastanelerin başhekimlerine ekipmanları teslim eden Başkan Kılıç, "İnsanlık tarihi belki de en büyük savaşlarından bir tanesini korona virüse karşı veriyor. Bu savaşın en büyük kahramanları ise canlarını ortaya koyarak gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımızdır. Bizler de onların bu savaşına bir nebze olsun destek olabilmek için çorbada tuzumuz olsun diye ekipman desteğinde bulunmak istedik. İlk etapta tedarik ettiğimiz ekipmanları hızlı bir şekilde sizlere ulaştırdık. Ekipmanlar düzenli olarak üretilerek sizlere ulaştırılmaya devam edecek. Buca Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya, destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR