Buca Çiçek Bahçesine Dönecek

Belediye,3 aylık dönemde 30 bin mevsimlik çiçek, 2 bin bodur ağaç grubu bitkiler dikerek Buca'yı adeta çiçek bahçesine döndürme hedefinde.

Buca Belediyesi, yaz dönemiyle birlikte kent estetiğine yönelik çalışmalara hız verdi. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kentleşmenin getirdiği betonlaşmayla yok olan yeşil alan ve dokuyu ilçeye tekrar kazandırmak için çalışmalar yapan Buca Belediyesi, 3 aylık periyoda yayılan takvim içinde 30 bin mevsimlik çiçek ve 2 bin bodur ağaç grubu yeşillik dikerek yaz coşkusu ve renklerini kentte taşıyacak. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla kentin ana arter, orta refüj, meydan ve parkları birbirinden renkli ve kokulu çiçeklerle donatılacak.

PARKLARA OTOMATİK SULAMA

Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra kentlinin buluşma noktası parkları da bakıma alan ekipler, kent geneline yayılan 275 parkın 150 'sinde otomatik sulama sistemi kuracak. Parklardaki çocuk oyun alanlarında da düzenleme çalışmalarına giden Belediye ekipleri, çocuk parklarındaki kauçuk zemin yenilemelerini ve yıpranmış oyun ünitelerini de bakıma alacak.

KILIÇ: KENTİ NAKIŞ GİBİ İŞLİYORUZ

Buca'yı yeşili ve eşsiz doğasıyla anılan bir kent haline getirmek için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, hızlı yapılaşmadan kaynaklı yeşil doku eksikliğinin ciddi sorun olduğuna, bu konuda çalışmaların sürekli olacağına dikkat çekti. Göreve geldiği ilk günden itibaren kendini ziyarete gelen kişi ve kurumlara da, "Çiçek getirmek yerine Ege Orman Vakfı'na bağış yapın" çağrısında bulunduklarını anımsatan Kılıç, "Mücadelemiz, yıllar sonra kuş bakışı bakıldığında yemyeşil bir Buca görmek. Yeşile, doğaya olan sevdamızı kentin geneline yayma kararlılığındayız. Ekiplerimiz kentimizi yeşilliklerle ve oksijen kaynağı ağaçlarla kenti nakış gibi işleyip, kentliye nefes aldıracak alanlar oluşturuyor. Kısa sürede Buca geneline özlenen manzarayı yaratmada büyük bir yol kat edeceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler