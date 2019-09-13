Haberler » Güncel » Haber

Buca'da aşure bereketi

Muharrem ayı nedeniyle Buca Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

13.09.2019 12:39Buca'da aşure bereketi
Muharrem ayı nedeniyle Buca Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Binlerce Bucalıyı buluşturan ikramda, aşure kazanları dualar eşliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla karıldı. Etkinlikte hemşehrilerine aşure ikramı yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Birliğimiz de muhabbetimiz de daim olsun. Dünya artık sevgi ve hoşgörü ile dönsün" dedi.

Buca Belediye hizmet binası önünde düzenlenen aşure ikramı Bucalıları muhabbetle buluşturdu. Bolluk ve bereketin simgesi aşureyi kendi elleriyle vatandaşlara dağıtan Başkan Erhan Kılıç, hemşehrileri ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aşurenin birliğin, beraberliğin simgesi olduğunu belirten Başkan Kılıç, "Aşure paylaşmaktır, dayanışmadır, sevgidir. Biz de belediye olarak aşuremizi bu duygularla kardık. Bu güzel duyguları Bucalı hemşehrilerimle birlikte hissetmenin mutluluğunu yaşadık. Belediye olarak dayanışmayı artıracak bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Nasıl aşureyi birçok farklı lezzet bir araya getiriyor ve ağızlarımızı tatlandıran enfes bir lezzet oluşturuyorsa, istiyoruz ki toplumumuzda da ayrışmalar olmasın, bir arada ağız tadıyla yaşayalım. Birliğimiz de muhabbetimiz de daim olsun. Dünya artık sevgi ve hoşgörü ile dönsün. Allah hayrımızı kabul etsin" diye konuştu. - İZMİR

Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Buca, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:22 Gastroantep festivali kapsamında baklava yapıldı
17:22 Hayatı Aydınlat Projesi
17:22 ETÜ Kristal - KUDAKA İşbirliği Toplantısı
17:22 Tokat'ta 10 bin kişilik aşure ikramı
17:22 Dha istanbul bülteni- 5
17:21 Restore ettirdiği konağı "efsane renk"e boyattı
17:21 Gastroantep festivali kapsamında biber hasadı yapıldı