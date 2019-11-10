Haberler » Spor » Buca'da Balan gitti - Spor

Buca'da Balan gitti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'a 3-0 yenilen Ci Group Buca'da teknik direktör Nihat Balan, istifa ederek görevinden ayrıldı.

10.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:44Buca'da Balan gitti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Belediyespor'a 3-0 yenilen Ci Group 'da teknik direktör Nihat Balan, istifa ederek görevinden ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpte büyük onur ve gurur duyarak çalıştığını dile getiren Nihat Balan, "Uzun lig maratonunda kan değişikliğinin faydalı olacağı inancıyla bu kararı aldım. Her türlü sıkıntı ve problemde yanımızda olan, arkamızda duran ben ve ekibimin rahat çalışmasını sağlayan kulüp başkanımız sayın Cihan Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. Tek dileğim Ci Group Buca camiasının önümüzdeki süreçte başarılı olması" dedi.Ercümend Coşkundere'nin yerine 4. haftada göreve gelen teknik patron Balan, takımın başında çıktığı 9 maçta 5 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Sultanbeyli, Buca, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:54 Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti
11:53 Samsunspor Atatürk'ü andı
11:53 Akhisarspor eriyor
11:46 Ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı duruşu
11:46 Hamleler Ata'ya saygı için yapılıyor
00:49 Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz
22:39 Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak
21:49 Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi
20:47 Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
20:21 Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:00:37