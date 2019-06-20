Buca'da can dostlarına su ve gıda desteği

Buca Belediyesi can dostumuz sokak hayvanlarına çok yönlü desteğini arttırarak sürdürüyor. 2019'un ilk 5 aylık diliminde kent sınırları içerisindeki yaşayan 583 sokak hayvanını kısırlaştırıp, 5690'ının tedavisini gerçekleştiren Buca Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü, yaz sıcaklarında gıda ve su desteği de sağlıyor.

Buca'da sokak hayvanlarının doğumdan ölüme kadar yaşamlarının tüm evrelerinde bakım ve tedavi hizmetlerini yerine getiren can dostlarının özellikle kavurucu yaz sıcaklarında verdiği yaşam mücadelelerine destek olmak için de yoğun mesai harcıyor.

583 KISIRLAŞTIRMA, 5690 TEDAVİ BAŞARISI

Tınaztepe Mevkiinde yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Engelli Kedi Evi, Özgür Hayvan Parkı ve pet kafesi ile sokak hayvanlarına destekte fark yaratan Buca Belediyesi, 2019 yılının ilk beş aylık diliminde üstün bir performans sergiledi. Sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılamak için mücadele eden Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, beş ayda 583 sokak hayvanını aşılayıp kısırlaştırma işlemi gerçekleştirirken, 5690 sokak hayvanına da poliklinik ve rehabilitasyon hizmeti verdi.

60 BESLENME ODAĞINA SÜREKLİ TAKVİYE

Buca Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, tıbbi desteğin yanı sıra yaz sıcaklarında zorlu günler geçiren sokak hayvanlarına gıda ve su desteği de sağlıyor. Ekipler, kırsal alan ve şehir içi olmak üzere ilçe geneline yayılan toplam 60 beslenme odağına sürekli gıda ve su takviyesi yaparak can dostlarına yardım eli uzatıyor.

Buca Belediyesi Veteriner ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından orta refüj ve parklara monte edilen beslenme odaklarının içerisinde 2 adet mama ve bir adet de su kabı yer alıyor, ünitelerin bakım ve takviyeleri Veteriner İşleri ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Şehir içi merkez bölgelerin yanı sıra kent dışı kırsal alanlarda da incelemeler yaparak sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu kırsal alanları belirleyen Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bölgelerde yaşayan hayvanlara da gıda desteği götürüyor. Huzurevi, fabrikalar, BEGOS gibi yerlerden aldığı yemek artıklarıyla kent içi ve çevresine gıda desteği sağlayan Veteriner İşleri Ekipleri, yaptıkları ziyaretlerde sağlık sorunu olan sokak hayvanlarını da tespit ederek, müdahale için Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alıyor.