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Buca'da dur durak bilmeyen temizlik mesaisi

İzmir, en soğuk günlerini yaşarken, Buca Belediyesinin temizlik işçileri soğuğa aldırmadan; cadde, sokak ve parklarda aralıksız temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

02.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:46 Buca'da dur durak bilmeyen temizlik mesaisi
, en soğuk günlerini yaşarken, Belediyesinin temizlik işçileri soğuğa aldırmadan; cadde, sokak ve parklarda aralıksız temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Resmi kayıtlara göre 500 bin nüfusu bulunan ve nüfusu giderek artan Buca ilçesi, 'nin pek çok ilinden fazla insana ev sahipliği yaparken, Buca Belediyesi, kent temizliğine karşı hassas davranıyor. Aynı zamanda yaptığı kampanyalarla çevre temizliği konusunda farkındalık da oluşturmaya çalışan belediye, 7'den 70'e tüm vatandaşlara bu bilinci aşılamaya çalışıyor.

Ellerinde süpürge ve kovalarıyla Buca'nın tüm mahallelerini dolaşan temizlik işleri personeli, adeta kente toz kondurmuyor. Soğuk havaya aldırış etmeden tüm gün ellerinden süpürgelerini eksik etmeyen temizlik personeli, mesaisini aksatmadan sürdürüyor.

Buca'nın hafızalarda "üzüm kokan semt" olduğunu hatırlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bunun böyle kalması için ekiplerimiz gece gündüz demeden mesaide. Temizlik konusunda altyapıdaki eksiklerimizi gidermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle konteyner eksiklerimizi de kapattık. Hummalı çalışmalarımız yeni yılda da devam edecek" diye konuştu. - İZMİR

Türkiye, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: İHA

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