Haberler » Güncel » Buca'da engelliler için KPSS eğitimi başladı - Haber

Buca'da engelliler için KPSS eğitimi başladı

Engellilere kamu personeli olabilmeleri için sınav hazırlık sürecinde destek olmak amacıyla Buca Engelliler Derneği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin desteğiyle eğitim programı başlatıldı.

18.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:00
Engellilere kamu personeli olabilmeleri için sınav hazırlık sürecinde destek olmak amacıyla Engelliler Derneği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin desteğiyle eğitim programı başlatıldı.
Açılışta Metin Özkan kendi yazmış olduğu rap parçalarından oluşan bir mini konser verdi, Sinem Öntürk de tekerlikli sandalye dansı gösterisi yaptı.
İZELMAN anaokulu öğrencilerinin de gösteri yaptığı açılışta konuşan Kaymakam Faik Arıcan, Buca Engelliler Derneği organizasyonunda güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, tüm engelli vatandaşların Buca Halk Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği destekle eğitim alarak iş sahibi olmasını hedeflediklerini bildirdi.
Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara da engelli bireylere katkı sağlamak istediklerini ve özel eğitimler yaptıklarını ifade ederek, "Burada amacımız herkesi bir yere toplayıp 'size hazırlık kursu veriyoruz' demek değil, herkese grubuna uygun hazırlık eğitimleri açabilmek. Bugüne kadar derneğimizden 87 kişi devlet memuru olarak işe başladı." dedi.
Engellilerden Metin Özkan da etkinliği çok beğendiğini ve böyle etkinliklerin hep olması gerektiğini söyledi.
Buca'da engelliler için KPSS eğitimi başladı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Buca, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:27 Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1 - Haber
21:27 Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -2 - Haber
21:26 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -2 - Haber
21:25 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -1 - Haber
21:25 Mevlüt, 45 gün sonra sahada - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
18.12.2019 21:37:32