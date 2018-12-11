Buca'da İnsan Hakları Gününe Özel Etkinlik

11 Aralık 2018 Salı 11:03



11 Aralık 2018 Salı 11:03

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edilişinin 70. yıl dönümünde, Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi bir etkinlik yaptı.10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi Eşitlik Meclisi işbirliğiyle temel insan hakları ve erişim yollarını anlatan broşürler hazırlandı. Broşürler aracılığıyla vatandaşlara; temel hak ve özgürlüklerin ihlali durumunda yapılması gerekenler, bilgi edinme hakkı, adli yardım hakkı, şiddete maruz kalan kadınların hukuki mücadele yolları, şiddet uygulayan kişinin iletişim araçlarıyla rahatsız etmesi durumunda yapılacaklar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı haklar, çocuk hakları, sığınma hakkı ve ülkemizde yaşayan sığınmacıların durumları ve engeli hakları konularında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda; ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, mülteci olmak, barış ve çocuk hakları konularında birbirinden değerli kısa filmlerin yer aldığı seçkinin gösterimi yapıldı.Buca kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Oral Dünyaoğulları, "Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından devletler bireylere tanınan hak ve özgürlükler konusunda birleşti. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanarak 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edildi. 1948 yılının nisan ayında ise bu bildiriyi TBMM imzaladı. İnsan ancak haklarıyla insan olabilir. Bu nedenle böyle önemli bir gün yalnızca bir gün değil yıl boyunca kutlanmalıdır; ancak nefes aldığımız sürece umut var demektir, biz hala umutluyuz" dedi. - İZMİR