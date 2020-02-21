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Buca'da isim değişikliği

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Ci Group Buca'nın isim değişikliğine gittiği açıklandı.

21.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:38Buca'da isim değişikliği

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Ci Group 'nın isim değişikliğine gittiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün isminin 1928 olarak değiştirildiği belirtildi. Kulüpten, "Başkanımızın söz verdiği gibi Bucaspor ismi yaşasın diye verdiğimiz mücadelede takımımızın adı ve arması 1928 Bucaspor olarak değiştirilmiştir" denildi.İzmir temsilcisinin isminin ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) da değişmesi bekleniyor. Sezon başında Tire 1922'nin yarışmacı haklarını satın alan Başkan Cihan Aktaş, kulübün isminin önüne kendi firmasının adını vermişti. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bucaspor ise Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya.



Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Buca, Spor

Kaynak: DHA

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