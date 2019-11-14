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Buca'da kaçak yapılar yıkıldı

Buca'daki Belenbaşı mevkisinde Hazine arazisi üzerine yapılan 2'si villa 4 kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

14.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:06Buca'da kaçak yapılar yıkıldı
'daki Belenbaşı mevkisinde Hazine arazisi üzerine yapılan 2'si villa 4 kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçe genelindeki ormanlık alanlarda hava fotoğrafları ve karadan yapılan incelemelerle tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda yasal aşamaları tamamlanan Belenbaşı'ndaki 50 dönümlük Hazine arazisi üzerine kurulu 4 kaçak yapının yıkım işlemine başlandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yapı kontrol ekiplerinin tespit ve müdahalelere hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Belenbaşı, sadece Buca'nın değil İzmir'in çok özel yerlerinden birisidir. Bu ağaçlarda, bu ormanlarda Yörüklerin, Türkmenlerin, nice Efelerin izi vardır. Onların bizler için, yarınlarımız için yaşattığı bu toprakları hiçbir fırsatçının kendi çıkarı için yok etmesine izin vermeyeceğiz. İster villa olsun, ister şato olsun asla taviz vermeden ormanlarımızı, yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buca Belediyesi, Buca, Güncel

Kaynak: AA

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