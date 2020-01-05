Haberler » Yaşam » Buca'da kadın dayanışması büyüyor - Haberler

Buca'da kadın dayanışması büyüyor

Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, kentteki kadın dayanışmasını büyüttü.

05.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:29 Buca'da kadın dayanışması büyüyor
Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, kentteki kadın dayanışmasını büyüttü. Merkezin uzman sosyolog ve psikologları, artık Buca Belediyesinin semt merkezlerinde de hizmet vermeye başladı. Çalışma hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'mızda büyüyen kadın dayanışması sayesinde büyük bir toplumsal fayda sağlıyoruz" dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin her şeyden önce bilinçli bir toplumdan geçtiğine inanarak çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi, yeni yılda yine örnek bir projeye imza attı. Aile danışmanlığı, kadın danışma/psikolojik danışmanlık, hukuksal danışmanlık ve sosyolojik farkındalık çalışmaları yapan Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinin uzmanları artık semt evlerindeki kadınlarla da çalışma yürütüyor. Uzmanlar, salı günleri Çamlıkule Semt Evi, Çarşamba günleri Evka-1 Semt Evi, perşembe günleri ise Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezindeki kadınlara danışmanlık ve eğitim seminerleri veriyor.

Dopdolu eğitim seminerleri

Eğitim seminerlerinde şiddet ve türleri, toplumsal cinsiyet, kadın sağlığı, kadın hakları, öfke kontrolü, kişisel güç, çocuk istismarını önleyici tedbirler, dijital dünyada çocuk büyütmek, boşanma ve etkileri, yas dönemi ve etkileri gibi konular yer alıyor.

Bucalı kadınlar yalnız değil

Buca'da kadınların yalnız olmadığını vurgulayan Başkan Erhan Kılıç, "Kadınlarımıza psikolojik ve hukuki olarak da destek veriyoruz. Buca'mızda büyüyen kadın dayanışması sayesinde yalnızca kadınlarımızın değil, çocuklarımızın, ailelerimizin de hayatına dokunuyor, böylece büyük bir toplumsal fayda sağlıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Buca, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:30   Sokak hayvanları ve yeni dostluklar için "iyilik pazarı" kuruyorlar - Haberler
11:26   İzmir Müze ve Sanat Galerisi "Türk demir yolları tarihi"ne yolculuk yaptırıyor - Haberler
11:26   İki milyonu aşkın bağışçı kanlarıyla umut oldu - Haberler
11:22   Başkan Bıyık, Bağlarbaşı Mahallesi'nde vatandaşları dinledi - Haberler
11:20   Eş-Şebab'dan ABD üssüne saldırı - Haberler
11:03   Eski FBI ajanı, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kasım Süleymani hakkındaki açıklamalarını yalanladı - Haberler
10:40   Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor - Haberler
10:24   İran'da savaş emrinin verildiği konsey, Amerika'yı tehdit etti: Çok büyük intikam alınacak - Haberler
10:21   Türkiye'nin Libya tezkeresinden rahatsız olan Arabistan'dan skandal açıklama: Libya'ya karışmayın - Haberler
09:56   İranlı general Kasım Süleymani'yi vuran İHA'nın Kuveyt'ten havalandığı iddia edildi - Haberler
5.01.2020 11:33:42