Buca'da kültür turizmi zirvesi

Panelde kentin tarihi ve kültürel kimliği anlatılırken, kültür turizmi için planlama önerileri aktarıldı.

İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Buca'nın tarihi ve kültürel birikimini Buca Kent Konseyi, panelde masaya yatırdı.

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BBKSM)gerçekleştirilen "Buca'nın Kültür Turizmi Olanakları" adlı Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hümeyra Birol, Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürhan Aktaş, Gazeteci Yazar Tayfur Göçmenoğlu ve Gazeteci Yazar Cem Unutmuş'un konuşmacı olduğu panel, Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Suatoğlu Balcılar moderatörlüğünde gerçekleşti.

ZENGİN TARİH MİRASI

Bizans İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na, Antik Çağ'dan yakın tarihe, Levanten kültüründen köy enstitülerine kadar A'dan Z'ye Buca'nın tarihi ve kültürelbirikiminin masaya yatırıldığı panelde konuşmacılar, Buca'nın İzmir'in kent merkezinde yer alanen önemlikültürel merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

BUCA'DA KÜLTÜR TURİZMİ PLANLANMALI

Toplantıda Buca'nın mimari dokusunun doğru bir şekilde pazarlanarak turizme nasıl katkı yapacağı tartışıldı.Turizmin en büyük malzemesi olan cazibeyi en doğru şekildegerçekleştirilebilmesi içinfikir alışverişi gerçekleştirildi.Kültürel değerleri ve tarihi dokuyu koruyarak,doğru ve planlı bir tanıtım çalışmasıyla Buca'nın bir kültür turizm merkezi olma fikri tartışıldı.