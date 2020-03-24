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Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu

İZMİR'de, 'merdiven altı' olarak tabir edilen yöntemle izinsiz olarak dezenfektan ve maske üretimi yapılan iş yerleri, zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

24.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:19
Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu

İZMİR'de, 'merdiven altı' olarak tabir edilen yöntemle izinsiz olarak dezenfektan ve maske üretimi yapılan iş yerleri, zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Sağlık açısından oldukça zararlı olduğu belirlenen yüzlerce litre dezenfektan ile basit yöntemlerle hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan yüzlerce maskeye, imha edilmek üzere el konuldu.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polis ile birlikte koronavirüs denetimleri kapsamında, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak tiner üretimi yapan bir işletmenin piyasadaki boşluktan yararlanarak dezenfektan ürettiği bir depoya ve standartlara aykırı maske üreten imalathanelerde denetim yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan üretim yaptıkları belirlenen işletmelerden ilk olarak Kaynaklar Mahallesi Olduruk mevkisinde, tiner üretimi yapan ancak ruhsatsız olduğu için kapatılan bir depoya baskın yapıldı. Burada koronavirüs salgınını fırsat bilinerek üretilen kanserojen madde içeren ve cilt hastalıklarına yol açan yüzlerce litre dezenfektana el kondu.

SAĞLIKSIZ MASKE İMALATHANESİ

İkinci denetim ise Göksu Mahallesi'nde, merdiven altı maske üretimi yapılan bir imalathanede yapıdı. Depoda, basit yöntemlerle hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan ve piyasaya sürülmek üzere imal edilen yüzlerce maskeye el konuldu.

Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iki işletme hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. El konulan ürünlerin ise imha edileceği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Buca Belediyesi, Zabıta, Buca, Güncel

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