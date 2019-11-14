Buca'da, orman alanındaki 4 kaçak yapı yıkıldı

İZMİR'in Buca Belediyesi'nce Belenbaşı'ndaki 50 dönüm ormanlık Hazine arazisine inşa edilen 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Kaçak yapıların tespiti ve yıkımının devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İster villa olsun ister şato olsun, asla taviz vermeden, ormanlarımızı ve yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir'in en tarihi ve yeşil bölgelerinden Belenbaşı'ndaki 50 dönümlük Hazine arazisi üzerindeki ormanlığa inşa edilen 4 yapıyı tespit etti. Kaçak yapılarla ilgili işlem başlatan ekipler, yasal sürecin sonlanmasının ardından yıkım için harekete geçti. Çam ağaçlarının dikili olduğu orman arazisi üzerine inşa edilen, 2'si villa olmak üzere toplam 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.Yapı kontrol ekiplerinin tespit ve müdahalelerinin devam edeceğini belirten Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç, "Belenbaşı, sadece Buca'nın değil İzmir'in çok özel yerlerinden. Bu ağaçlarda, bu ormanlarda Yörüklerin, Türkmenlerin, nice Efelerin izi vardır. Onların bizler için yarınlarımız için yaşattığı bu toprakları hiçbir fırsatçının kendi çıkarı için yok etmesine izin vermeyeceğiz. İster villa olsun ister şato olsun, asla taviz vermeden ormanlarımızı, yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.