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Buca'da takviyeler sürüyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group Buca, dış transferde 3 futbolcuyla daha anlaştı.

02.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:51 Buca'da takviyeler sürüyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group , dış transferde 3 futbolcuyla daha anlaştı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Belediyespor'dan ayrılıp Sivas Belediyespor ile el sıkışan stoper Yalçın Eycan Kaya'yı Sivas ekibiyle anlaşarak kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, Diyarbekirspor'dan sağ kanat Uğur Ayhan ve 1922 Konyaspor'dan sağ bek Alper Kadir Duruk'la sözleşme imzaladı. Ci Group Buca, sezon başında Karacabey'e kiralık verdiği Oğuz'u da yuvaya döndürmeyi planlıyor.Sarı-lacivertliler transferde daha önce Kırklarelispor'dan sağ kanat Burak Sürmeli, Altındağ Belediyespor'dan kaleci Kıvanç Küçükkarış, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Ferhat Çoban ve Etimesgut Belediyespor'dan santrfor Fuat Gölbaşı'nı da kadrosuna katmıştı. Buca, takımdaki gençlerden Berke Bıyık'ın ardından Hasan Çelik de Nevşehir Belediyespor'a kiralanırken, Doğan, Özcan ve Cuma Turgutluspor'a, Mustafa Teke ise Payasspor'a kiralık gönderildi. İsa da kiralık listesine konuldu. Başkan Cihan Aktaş, 3-4 futbolcuyla daha görüştüklerini belirterek, "Birinci kaleci arayışımız sürüyor. Orta saha ve kanatlara da takviye yapacağız" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altındağ, Buca, Spor

Kaynak: DHA

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