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Buca'da trafiğe nefes aldıracak otopark çalışması

İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer'de, trafik ve otopark sorununu rahatlatabilmek için bir çalışma başlatılırken, belediye, semt pazarı yanında kalan atıl araziyi otopark yapmak için harekete geçti.

04.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:50Buca'da trafiğe nefes aldıracak otopark çalışması
'in ilçesindeki 'de, trafik ve otopark sorununu rahatlatabilmek için bir çalışma başlatılırken, belediye, semt pazarı yanında kalan atıl araziyi otopark yapmak için harekete geçti.

Buca Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda atıl alanları yenileyerek kullanıma açıyor. Bu kapsamda Buca Belediyesi, nüfusun yoğun olduğu Şirinyer'e nefes aldıracak bir otopark için harekete geçti. Şirinyer Pazarı yakınındaki halı sahaların yan tarafında kalan atıl alanla ilgili çalışma başlatılırken, gerçekleştirilen çalışmanın özellikle pazarın kurulduğu günlerde bölgedeki otopark sorununa çare olması bekleniyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri de, uzun zamandır atıl duran arazi için gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra zemin düzeltme çalışmaları yaptı. Söz konusu alandaki zemin düzenlenmesinin ardından kilit parke taşı döşeneceği, vatandaşların toplamda 2 bin 500 metrekarelik alandan otopark olarak yararlanabileceği bildirildi. - İZMİR

Şirinyer, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: İHA

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