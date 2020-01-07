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Buca'da "umut" dükkanı

Buca Cezaevinin kaldırılması için girişimlerini sürdüren Buca Belediyesi, mahkumların sosyal ve ekonomik gelişimleri için belediye bünyesindeki dükkanı 1 yıllığına cezaevi yönetimine tahsis etti.

07.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:21 Buca'da
Cezaevinin kaldırılması için girişimlerini sürdüren Buca Belediyesi, mahkumların sosyal ve ekonomik gelişimleri için belediye bünyesindeki dükkanı 1 yıllığına cezaevi yönetimine tahsis etti. Mahkumların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak projenin, cezaevinin kaldırılması kadar önemli olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, tüm hemşehrileri katılım sağlamaya davet etti.

Adalet Bakanlığına bağlı Buca Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun; kentin yeşil alanı, ulaşımı ve hava kirliliğini olumsuz etkilediği için kaldırma girişimlerini sürdüren Buca Belediyesi, bir yandan da mahkumların topluma kazandırılması için çalışmalara destek veriyor.

Buca Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısında oy birliğiyle onaylanan önergeyle, Buca Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların iyileştirme çalışmaları kapsamında mülkiyeti belediyeye ait olan 290 metrekarelik dükkan, 1 yıllık süre ile cezaevine tahsis edildi. Meclis kararının ardından mevcut yerin, kış döneminde gerçekleşecek bakım çalışmalarının ardından bahar aylarında hizmete açılması planlanıyor.

Belediye hizmet binasının altında yer alan dükkanın, mahkumların kişisel, sosyal ve mesleki gelişmelerinin sağlanması ve tahliye sonrası hayatlarına devam edebilmeleri için iş yurdu atölyelerinde ürettikleri el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturmasına aracılık etmesi planlanıyor.

"Eşsiz ürünlerin sergilenmesine imkan sağlayacağız"

Çalışma kapsamında değerlendirmede bulunan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Buca Cezaevi'nin dışı kadar içi de bizim önemli sorumluluklarımızdan birisidir. Cezaevinin kaldırılması kentimiz için ne kadar önemliyse hükümlü ve tutuklu yurttaşlarımızın toplumsal hayata kazandırılması, tahliyelerinin ardından eşit yaşam hakkına ulaşmaları ülkemiz için o kadar önemlidir. Bu konu ile ilgili hassasiyet gösteren Buca Cezaevi yönetimi ile güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Kılıç, şöyle devam etti:

"Protokol sayesinde, mahkumlarımızın içeride umutlarını emeğe dönüştürdükleri eşsiz ürünlerin sergilenmesine imkan sağlayacağız. Onların moralini ve yaşama bağlılıklarını güçlendirirken, tutuklunun bütçesine katkı sağlamak, ailelerine ekonomik anlamda destek olmak ve hukuki nedenlerden dolayı atıl kalan iş gücünün değerlendirilerek ülke ekonomisine katılımını sağlamasını sağlayacağız. Ben şimdiden tüm hemşehrilerimizi de katılım sağlamaya davet ediyorum." - İZMİR

Buca Belediyesi, Buca, Güncel

Kaynak: İHA

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