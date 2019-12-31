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Buca'da yeni yıl coşkusu

Bucalılar, 2020 yılına konserle "Merhaba" dedi.

31.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:46 Buca'da yeni yıl coşkusu
Bucalılar, 2020 yılına konserle "Merhaba" dedi. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, en güzel şarkılarını Bucalı hayranları için seslendirdi.

Buca Belediyesinin yeni yıl kutlamaları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar Işılay Saygın Meydanında DJ Göktaş'ın gösterisiyle başladı. Ardından ünlü pop müzik sanatçısı Derya Uluğ sahne aldı. "Okyanus", "Ne münasebet" gibi şarkılarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Derya Uluğ, Bucalılara unutulmaz bir yeni yıl coşkusu yaşattı. Sahne performansıyla izleyenleri etkileyen Uluğ, en sevilen şarkılarını İzmirliler ile birlikte seslendirdi.

Öte yandan, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da yeni yılın, yepyeni bir başlangıç olduğuna değindi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen önümüzde ülkemiz için güzel günler olduğunu belirten Kılıç, "Sizler için dileğim yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz unutamayacağınız güzellikte bir yıl olsun" dedi. - İZMİR

Derya Uluğ, Emrah, Buca, Güncel

Kaynak: İHA

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