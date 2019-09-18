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Buca'da yılmaz özlem listede

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ci Group Buca'da teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını sürpriz şekilde ayıran yönetim, halen Adanaspor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'i beklerken rotayı Bucaspor'un eski kaptanı Yılmaz Özlem'e çevirdi.

18.09.2019 13:59Buca'da yılmaz özlem listede

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ci Group Buca'da teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını sürpriz şekilde ayıran yönetim, halen Adanaspor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'i beklerken rotayı Bucaspor'un eski kaptanı Yılmaz Özlem'e çevirdi.
Başkan Cihan Aktaş'ın 2008-2010 yılları arasında Bucaspor'da forma giyip 2. Lig ve 1. Lig'de şampiyonluklar yaşayan Yılmaz Özlem'le görüşüp olumlu cevap aldığı ifade edildi. Hafta sonuna kadar teknik adam sorununu çözmesi beklenen sarı-lacivertlilerde Eriş ya da Özlem'den birinin kesin olarak takımın başına geçmesi bekleniyor.



Adanaspor, Bucaspor, Buca, Spor

Kaynak: DHA

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