Haberler » Spor » Buca'dan 4 takviye - Spor

Buca'dan 4 takviye

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group Buca, devre arasında dış transferde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.

01.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:59 Buca'dan 4 takviye

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group , devre arasında dış transferde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.

İzmir temsilcisi, GMG Kırklarelispor'dan sağ kanat Burak Sürmeli, Altındağ Belediyespor'dan kaleci Kıvanç Küçükkarış, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Ferhat Çoban ve Etimesgut Belediyespor'dan santrfor Fuat Gölbaşı ile anlaşma sağladı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Tayfur Emre, Cafercan ve Ceyhun'un ardından Berke Sağkan, Erkan ve Asım'la yollar ayrılırken Berke Bıyık ise 1.5 yıllığına Nevşehirspor'a kiralık gönderildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Buca, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:40   Akhisarspor'da Eray yolcu - Spor
13:37   Kasımpaşa Quaresma için izin verdi! Son dakika transfer haberleri - Spor
13:37   Göztepe'nin en istikrarlısı Titi oldu! - Spor
13:36   Altay'da Tatos da gitti - Spor
13:35   Menemenspor Teknik Direktörü Laleci: Süper Lig neden olmasın - Spor
12:49   Galatasaray, Kadewere ile anlaştı iddiası - Spor
12:42   Beşiktaş'ın yıldızından Cüneyt Çakır tepkisi: Formamın çekildiğini gördü - Spor
12:24   İngilizler yazdı! Tottenham, Vedat Muriç'e transfer teklifinde bulundu - Spor
11:58   Galatasaray ile Alanyaspor arasında yılın takası! - Spor
11:47   Leipzig cephesinden transfer açıklaması: Saracchi 1-2 güne Galatasaray'a gidecek - Spor
1.01.2020 13:41:21