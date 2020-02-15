Buca'dan müthiş seri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sonuncu Manisaspor 'u evinde 4-0 mağlup eden Ci Group Buca şampiyonluk yarışında ümit tazelerken,yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Son olarak 24 Kasım 2019'da Serik Belediyespor'a deplasmanda 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler o tarihten sonra 9 karşılaşmanın 5'ini kazanıp 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Ligde Çankaya FK, Erzinspor, Şile Yıldızspor, 68 Aksaray Belediyespor ve Manisaspor'u deviren İzmir ekibi; Karaköprü, Silivrispor, Düzcespor ve 24Erzincanspor'la ise yenişemedi. Buca Teknik Direktörü Ersin Aka, zirve yarışında oldukça iddialı olduklarını söyledi. Aka, "Önümüze maç maç bakacağız. Güzel bir seri yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.