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Buca'dan müthiş seri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sonuncu Manisaspor'u evinde 4-0 mağlup eden Ci Group Buca şampiyonluk yarışında ümit tazelerken,yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

15.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:56Buca'dan müthiş seri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sonuncu 'u evinde 4-0 mağlup eden Ci Group şampiyonluk yarışında ümit tazelerken,yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Son olarak 24 Kasım 2019'da Serik Belediyespor'a deplasmanda 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler o tarihten sonra 9 karşılaşmanın 5'ini kazanıp 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Ligde Çankaya FK, Erzinspor, Şile Yıldızspor, 68 Aksaray Belediyespor ve Manisaspor'u deviren İzmir ekibi; Karaköprü, Silivrispor, Düzcespor ve 24Erzincanspor'la ise yenişemedi. Buca Teknik Direktörü Ersin Aka, zirve yarışında oldukça iddialı olduklarını söyledi. Aka, "Önümüze maç maç bakacağız. Güzel bir seri yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Buca, Spor

Kaynak: DHA

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