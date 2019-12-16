Haberler » Spor » Buca devreye moralsiz girdi - Spor

Buca devreye moralsiz girdi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde Düzcespor ile golsüz berabere kalan Ci Group Buca, devre arasına moralsiz girdi.

16.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:01Buca devreye moralsiz girdi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde Düzcespor ile golsüz berabere kalan Ci Group , devre arasına moralsiz girdi. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran sarı-lacivertliler şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda lider Anagold 24Erzincanspor'un 13 puan gerisinde kaldı, Play-Off hattından da oldukça uzaklaştı.

Devreyi 23 puanla 10. basamakta tamamlayan Ci Group Buca'da Başkan Cihan Aktaş'ın ara dönemde kadroda birçok operasyon yapacağı bildirildi. Kadro dışı kalan kaleci Ceyhun, Cafercan, Muhammet ve Tayfur Emre ile yolları ayırma kararı alan ekibinde yönetimin dış transferde de hamleler yapacağı ifade edildi.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Buca, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:03 Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi - Spor
13:02 Göztepe'de hedef önce tur, sonra Galatasaray - Spor
12:59 Adana Küçükler Satranç İl Birinciliği - Spor
12:57 Diyarbakır'da gençler futbol ile sosyalleşiyor - Spor
12:56 Adnan Dalgakıran: "Kurtuluş savaşı veriyoruz" - Spor
12:23 3 büyüklere Anadolu darbesi! Zirve F.Bahçe'nin - Spor
11:10 Bir dünya yıldızı daha Real Madrid'e gidiyor - Spor
10:10 Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider" - Spor
10:02 Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve transfer açıklaması - Spor
09:33 Dilmen'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a Messi örneği - Spor
16.12.2019 13:07:19