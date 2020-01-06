Haberler » Güncel » Buca kırsalındaki sokak hayvanlarına uyuz aşısı - Haber

Buca kırsalındaki sokak hayvanlarına uyuz aşısı

İZMİR'de Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son dönemlerde artış gösterdiği ifade edilen uyuz vakalarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

06.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:31 Buca kırsalındaki sokak hayvanlarına uyuz aşısı

İZMİR'de Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son dönemlerde artış gösterdiği ifade edilen uyuz vakalarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde hayvanseverlerle iş birliği yaparak önlem alan ekipler, kırsal bölgelerde de enjeksiyon ve tablet çalışmalarıyla uyuz vakasını önemli ölçüde engelledi.

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde kontrolü sağlayan ekipler, daha çok kırsal bölümlere ağırlık vermeye başladı. Çalışma kapsamında oluşturulan uyuzla mücadele ekipleri, kırsal alanda yaşayan sokak hayvanlarına uyuz aşısı yaptı. Ulaşılabilen hayvanlara enjeksiyon yöntemiyle önlem alan ekipler, ulaşamadıkları hayvanlara yönelik ise daha kolay ve etkili olan tablet yöntemiyle ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, uyuza karşı mücadelede gönüllüler ve hayvanseverlerle örnek bir iş birliği sergileniyor. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ek olarak Veterinerlik Müdürlüğü, Bucalı hayvan dostlarıyla koordineli bir şekilde bilimsel denetimi aksatmadan gerekli önlemleri alıyor. Kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında da gönüllüler, sokak hayvanlarına tablet yöntemiyle ilaç vererek vakaların önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyor.



Buca Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:59   Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı - Haber
11:58   DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber
11:58   TOPKAPI ALT GEÇİDİNİ SU BASTI - Haber
11:58   Ayaş-Ankara Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor - Haber
11:53   Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
09:35   "Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi - Haber
08:39   İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
6.01.2020 12:00:02