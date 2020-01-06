Buca kırsalındaki sokak hayvanlarına uyuz aşısı

İZMİR'de Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son dönemlerde artış gösterdiği ifade edilen uyuz vakalarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde hayvanseverlerle iş birliği yaparak önlem alan ekipler, kırsal bölgelerde de enjeksiyon ve tablet çalışmalarıyla uyuz vakasını önemli ölçüde engelledi.

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde kontrolü sağlayan ekipler, daha çok kırsal bölümlere ağırlık vermeye başladı. Çalışma kapsamında oluşturulan uyuzla mücadele ekipleri, kırsal alanda yaşayan sokak hayvanlarına uyuz aşısı yaptı. Ulaşılabilen hayvanlara enjeksiyon yöntemiyle önlem alan ekipler, ulaşamadıkları hayvanlara yönelik ise daha kolay ve etkili olan tablet yöntemiyle ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, uyuza karşı mücadelede gönüllüler ve hayvanseverlerle örnek bir iş birliği sergileniyor. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ek olarak Veterinerlik Müdürlüğü, Bucalı hayvan dostlarıyla koordineli bir şekilde bilimsel denetimi aksatmadan gerekli önlemleri alıyor. Kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında da gönüllüler, sokak hayvanlarına tablet yöntemiyle ilaç vererek vakaların önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyor.