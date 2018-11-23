Buca'nın Birleştiren Gücü, Suat Nezir!

Nezir'in parti yönetimine sunduğu Buca ile ilgili projeler arasında yer alan, yaşlılar, çocuklar kadınlar gençler ve hayvanlar ile ilgili projeleri dikkat çekti.

CHP Buca Belediye Başkan aday adayı Suat Nezir Ankara'da yaptığı temaslar ve projeleri ile ilgili şunları söyledi:

"Buca'nın birleştirici gücü olmak için aday oldum ve bunu başaracak güce bilgi birikime sahibim.

Yaptığım ziyaretlerle partimizin yetkili organlarına kendimi ve projelerimi anlattım… Ben Buca'da doğan, orada yaşayan, iş hayatımı da orada devam eden birisi olarak, ilçemizin sorunlarını ve çözümlerini en iyi bilenlerin başında geldiğime inanıyorum…

Buca'yı ortak akılla ve hemşerilerimle beraber yöneteceğiz. Buca'nın sorunları çözebilecek bilgi birikime sahip olduğum gibi dinamik bir kadroya sahibim.

Buca'da yapacağımız bütün yatırımları Bucalı yurttaşlarımızın görüşünü ve önerisini alarak hayata geçireceğiz.

Projelerini anlatırken, Kadınlara gençlere çocuklara hayvanlara vb gibi sosyal projelerine dikkat çekti.

Söylediklerim boşuna söylenmiş sözler değil. Siyaset iddia işidir, Buca'nın her bir köşesine gidiyorum, yurttaşlarımızla sürekli görüşüyorum.Hemşerilerimin şahsıma gösterdikleri teveccüh için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum, şartlar ne olursa olsun onlara layık olabilmek için gece gündüz var gücümle çalışacağım" dedi.