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Buca'nın genç sporcularına 5 yıldızlı moral

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ilköğretim ve lisede öğrenim gören lisanslı sporcularına yarıyıl tatili hediyesi verdi.

26.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:35Buca'nın genç sporcularına 5 yıldızlı moral
Buca Belediyesi Gençlik ve Kulübü, ilköğretim ve lisede öğrenim gören lisanslı sporcularına yarıyıl tatili hediyesi verdi. Kuşadası'nda stres atan genç sporcular yeni dönem için moral depoladı.

Spor kenti olma yolunda genç yeteneklere sağladığı imkanlarla Türk sporunun gelişmesine katkı sağlayan Buca Belediyesi, bünyesindeki sporculara yarıyıl hediyesi verdi. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün taekwondo, badminton, jimnastik, futbol, tenis gibi branşlarda faaliyet gösteren lisanslı sporcular, yarıyıl tatiliyle birlikte yoğun tempolarına ara verdi.

Moral dolu tatil hediyesi

İlkokul ve lise öğrenimi gören sporcular, eğitim döneminin yorgunluğunu atabilmeleri ve yeni dönemde moralli başlangıç yapabilmeleri Buca Belediyesi tarafından, Kuşadası'na 5 yıldızlı otele tatile gönderildi. Yenigün Spor Tesislerinde bir araya gelen sporcular, İzmir Marşı eşliğinde yola çıktı. Dinlenen ve eğlenen Bucalı gençler, Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılıç'a teşekkürlerini ileterek, tatilden duydukları mutluluğu dile getirdi. - İZMİR

Spor

Kaynak: İHA

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