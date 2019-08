Buca'nın koca yürekli temizlik personeli sokaklara sevgi ekiyor

Buca Belediyesinde çalışan yüzde 70 zihinsel engelli temizlik işçisi Recep Çelik (26), can dostlarının kahramanı oldu. Temizlik yaptığı mıntıkaya toz kondurmayan Çelik, kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılayarak Bucalıların kalbinde taht kurdu.



Sokak hayvanlarına karşı şiddetin her geçen gün arttığı günümüzde Buca Belediyesi'nin engelli temizlik personeli Recep Çelik'in çalışma bölgesindeki kedi ve köpek sevgisi herkese örnek oldu. Süpürge ve kovasıyla çalışma alanı içindeki Efeler Mahallesi, Şirinyer Tren İstasyonu ve çevresinde mesaiye başlayan Recep Çelik'in gösterdiği sevgiye karşılık, koca yürekli işçiyi kokusundan tanıyan sokak hayvanları da onunla birlikte her gün mıntıka temizliği yapmaya başladı.



Temizlik görevini tamamlar tamamlamaz hayvanları besleyen Çelik'in, gözlerindeki sevgiyi gören vatandaşlar onun fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladı. Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü.



"Beraber mıntıka temizliği yapıyoruz"



Gösterilen ilgiye karşılık mütevazı yaşantısına devam eden Çelik, Buca sokaklarını temizlemeye devam ederken sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye de devam edeceğini ifade ederek, "İşi devralıyorum, işimi tamamladıktan sonra da hayvanlarla ilgileniyorum. Beni gördüklerinde ses tonumdan ya da kokumdan tanıyorlar. Peşime takılıyorlar, beraber mıntıka temizliği yapıyoruz. Karnı acıktığı zaman yemeğini ve suyunu veriyorum, masajını yapıyorum. Benden ayrılmıyorlar, akşama kadar benimle dolaşıyor, paydos ettiğimde 'hadi gidin yerinize' dediğim zaman yerlerine gidiyorlar. Bu hayvanların insanları ne kadar çok sevdiğinin bir örneğidir. İnsanlar da tüm hayvanlara sevgi göstersinler. Yemeklerini çöpe atmasınlar" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA