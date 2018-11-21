Buca'nın Pırlantalarından Muhteşem Sergi

Buca Belediyesi pırlanta merkezlerinde okul öncesi eğitim gören 3-6 yaş gurubu Bucalı minikler, sevgi, ilgi ve mutluluk içeren resimlerini Başkan Amcaları Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya gezdirdi. Çocukların büyülü, temiz, geleceğe ışıkla bakan dünyalarını resmettikleri sergilerini keyifle gezen Başkan Piriştina, "Çocuklarımızı sevelim, sarılalım ve hep koruyalım. Ama en başta onların da hakları olduğunu unutmayalım " dedi.

Bucalı minikler Dünya Çocuk Hakları Günü'nde büyüklerinden istedikleri hayatı, beklentilerini ve hayallerini çizdikleri resimlerle ortaya koyup Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilemeye başladı. Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri'nde okul öncesi eğitim gören minik Bucalıların muhteşem sergisinin ilk ziyaretçisi Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina oldu.

Sergilerinin açılışında Başkan Amcalarını neşeyle karşılayan minik pırlantalar, elinden tutup tek tek gezdirdikleri birbirinden renkli eserlerinde resmettikleri hayallerini Başkan Levent Piriştina'yla paylaştı.

Minik Bucalıların sergisini beğeniyle gezen Başkan Piriştina, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin en temel maddelerini minik öğrencilere okudu, aileleriyle her türlü duygu ve düşüncelerini korkmadan, özgürce paylaşmaları için söz aldı.

Muhteşem sergi sonrası minik hediyelerle Bucalı pırlantaları neşelendiren Başkan levent Piriştina," Bugün çocuklarımızın günü, bugün geleceğimizin günü... Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çok özel bir resim sergisini gezme fırsatı buldum. Pırlanta Merkezlerimizden faydalanan çocuklarımızın o büyülü, temiz, geleceğe ışıkla bakan dünyalarını keşfettik. Resimlerine baktığımızda gördük ki onların çok basit talepleri var. Herkes gibi gülmek, eğlenmek ve çocuk olduklarının unutulmamasını istiyorlar. Bizimde tek bir ricamız var onların çocuk olduğunu ve hakları olduğunu unutmayalım. Her çocuğun ve bireyin çocuk haklarını bildiği, uyguladığı ve uygulattığı çocuklarımız için hep birlikte yeniden inşa edeceğimiz barış dolu bir gelecek hedefiyle, Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun " diye konuştu.