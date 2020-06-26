Buca'nın sebze tarlalarından 54 ton hasat bekleniyor

Buca Belediyesi ilçe halkına ekonomik ve sosyal fayda sağlamanın yanında tarımsal üretimli özendirmek amacıyla başlattığı tarımsal kalkınma hamlesinin ilk meyvelerini toplamaya hazırlanıyor.

Buca'nın sebze tarlalarından 54 ton hasat bekleniyor
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Buca Belediyesi ilçe halkına ekonomik ve sosyal fayda sağlamanın yanında tarımsal üretimli özendirmek amacıyla başlattığı tarımsal kalkınma hamlesinin ilk meyvelerini toplamaya hazırlanıyor. Belediyenin Kaynaklar Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük arazisinde oluşturduğu sebze tarlasından 54 ton hasat bekleniyor.

Kentin tarımsal üretimini artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak için Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Buca'nın Fideleri' projesi hasat sezonuna hazırlanıyor. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen örnek projede 54 ton gibi yüksek bir rekolte bekleniyor.

Buca Belediyesi'nin Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük arazisinde Nisan ayında başlatılan proje kapsamında; domates, biber, patlıcan ve salatalık olmak üzere toplam 38 bin adet fide dikimi gerçekleştirilmişti. Buca'nın bereketli topraklarıyla buluşan fideler 2 aylık sürede mahsul vermeye başladı. Yürütülen çalışmaların ardından ekili araziden toplamda 54 ton hasat gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yerelden ulusala Buca ürünleri pazarlanacak

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın talimatıyla hayata geçirilen projede elde edilecek ürünler ilk etapta ihtiyaç sahibi Bucalılara dağıtılacak. Buca halkına ekonomik ve sosyal fayda sağlayarak kırsal kalkınma projesinin temelini oluşturan ürünlerin ilerleyen süreçte katma değerli mamul ürünler haline getirilip markalaştırılması planlanıyor. Mahsullerin uygun fiyatlarla yerelden satışının yanı sıra ulusal ve uluslararası ölçekte kooperatifler aracılığıyla pazarlara ulaşımı da kalkınma hamlesinin gelişim aşamalarını oluşturuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Buca Belediyesi, Buca, Güncel, Haber

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