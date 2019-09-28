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Buca'nın yüzme havuzunda bakım zamanı

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yaz boyu tam kapasite hizmet veren Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu bakıma aldı.

28.09.2019 11:59Buca'nın yüzme havuzunda bakım zamanı
Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yaz boyu tam kapasite hizmet veren Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu bakıma aldı.

Buca'da çocukların ve gençlerin boş zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için çalışan Buca Belediyesi, yaz döneminin ardından Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda bakım onarım çalışmalarını başlattı. A'dan Z'ye tüm bakım çalışmaları tamamlanan havuzun, soyunma odaları ve duşları da yenilendi.

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında yüzme havuzu boşaltılarak dev iskele kuruldu. Yüzme havuzunun çatısından duvarlarına kadar boya işlemi gerçekleştirilirken, hava sirkülasyon sistemleri de yenilendi. Havuzda yapılan bakım çalışmalarının yanı sıra havuzun alt katında yer alan soyunma odaları, duş ve tuvaletler de yenilendi. Çalışma kapsamında kırık olan tüm materyallerde onarıldı. - İZMİR

Buca Belediyesi, Buca, Güncel

Kaynak: İHA

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