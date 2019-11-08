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Buca Pazarı hizmete açıldı

İzmir'in Buca ilçesinde, belediye tarafından hizmete açılan Buca Çarşı'nın semt pazarı bölümü hayata geçti.

08.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:32 Buca Pazarı hizmete açıldı
İzmir'in Buca ilçesinde, belediye tarafından hizmete açılan Buca Çarşı'nın semt pazarı bölümü hayata geçti. Binlerce pazarcı esnafının faydalanacağı pazar yeri çarşamba, perşembe ve pazar günü hizmet verecek.

Buca Belediyesi, kentte yeni pazaryerini hizmete açtı. Özmen Caddesi üzerinde, yıllardır Buca pazar yeri olarak kullanılan 13 bin metrekarelik alanda Buca Çarşı'nın semt pazarı bölümünün hizmete açılması esnafı sevindirdi. Pazarcı esnafıyla noter huzurunda kura çekilişide yapıldı. 'Öte yandan, Kozağaç Mahallesi, Özmen Caddesi ile 223 sokak arasında yer alan Buca pazarında çarşamba günleri sebze meyve pazarı, perşembe günleri tekstil ürünlerinin satışa sunulduğu sosyete pazarı ve pazar günleri karma pazar kurulacak. 'Buca Çarşı projesinin zemin katında 10 bin metrekarelik alana yayılan ısıtma sistemlerinin bulunacağı, vatandaşların ve pazarcı esnafın alışverişlerini yapabileceği modern koşullarda hizmet veren pazar yerinde yaklaşık bin tezgah yer alacak. Alan, pazarın kurulmadığı veya kısmi olarak kurulduğu günlerde otopark ve etkinlik alanı olarak kullanılacak. Aynı katta yine genel ihtiyaç alanlarının, zabıta birimlerinin, yeme içme alanlarının ve mescitin de hizmet vereceği kaydedildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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