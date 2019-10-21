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Buca seriye bağladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor'u evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Ci Group Buca zirve yarışında çıkışa geçti.

21.10.2019 13:07Buca seriye bağladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor'u evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Ci Group Buca zirve yarışında çıkışa geçti. Geçen hafta da Yomraspor'u tek golle geçen sarı-lacivertliler 16 puana yükselerek 6'ncı sıradaki yerini korudu. Bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalayan Buca'da teknik direktör Nihat Balan zirve yarışına ortak olduklarını belirterek, "2 haftada gelen 6 puan bizi hayata döndürdü. Bu hafta şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden Artvin Hopaspor'la deplasmanda karşılaşacağız. Tek hedefimiz kazanıp dönmek. Takım ritmini buldu, seri sürecek" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Buca, Spor

Kaynak: DHA

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